Cerca de 40% dos doentes que procuram o Centro Hospitalar do Médio Ave testam positivo à covid-19

A Câmara de Famalicão decidiu construir um edifício para aliviar a pressão no serviço de urgência.

A obra arrancou há cerca de um mês e deve estar pronta no fim de novembro. A estrutura com 400 metros quadrados vai acolher doentes com sintomas respiratórios que se desloquem à urgência.

No princípio da pandemia foi preciso roubar espaço às consultas externas para acomodar circuitos separados. Mas para enfrentar a segunda vaga a solução foi aumentar a urgência do Centro Hospitalar do Médio Ave, porque 30 a 40 por cento dos doentes que passam por este serviço testam positivo para a covid-19.