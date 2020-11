Covid-19. Açores têm 21 escolas fechadas por deteção de casos

Os Açores têm esta segunda-feira 21 estabelecimentos de ensino públicos e privados fechados na ilha de São Miguel na sequência de deteção de casos de infeção por covid-19.

O Governo Regional anunciou na sexta-feira que todos os estabelecimentos de ensino e ateliês de tempos livres da ilha de São Miguel em que tenham sido detetados casos de infeção pelo novo coronavírus vão encerrar, uma medida para vigorar no período entre as 00:00 desta segunda-feira e as 24:00 do dia 1 de dezembro.

O encerramento dos estabelecimentos dos três ciclos de ensino básico, bem como do secundário, sejam públicos ou privados, onde estejam identificados casos positivos é justificado com a evolução do contexto epidemiológico na ilha de São Miguel, onde estão identificadas três cadeias de transmissão local ativas e outras duas partilhadas com a ilha de São Jorge.

As escolas encerradas

Assim, e tendo em conta a lista que tem vindo a ser divulgada pela Secretaria Regional da Educação, estão atualmente encerradas, em Rabo de Peixe, a EB1/JI Luísa Constantino e a escola-sede da EBI de Rabo de Peixe - Rui Galvão de Carvalho, no concelho da Ribeira Grande.

Ainda neste município estão encerrada a Escola Básica Integrada da Ribeira Grande, a EB1/JI da Ribeirinha e a Secundária, enquanto no concelho de Ponta Delgada fecharam a escola-sede dos Arrifes e as EB1/JI da Covoada e da Relva.

Estão também encerradas a Escola Básica e Secundária Armando Cortês-Rodrigues, em Vila Franca do Campo, e a escola-sede da EBI de Água de Pau.

Em Ponta Delgada fecharam também a escola sede da Básica e Integrada Canto da Maia e as Secundárias Domingos Rebelo e Antero de Quental.

Ao nível do ensino particular e cooperativo, o Governo dos Açores determinou ainda o encerramento do Colégio de São Francisco Xavier, da creche Cantinho Encantado, da creche e jardim de infância Arco-Íris, do Externato A Passarada e dos jardins-escola João de Deus e do Castanheiro.

Foi igualmente determinado o encerramento das escolas profissionais da Câmara de Comércio de Ponta Delgada e da Povoação.

Açores já registou 605 casos de covid-19

Até ao momento, foram detetados na região 605 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, verificando-se atualmente 327 casos recuperados e 185 casos positivos ativos, dos quais 152 na ilha de São Miguel, 19 na ilha Terceira, oito na ilha de São Jorge, três na ilha do Pico, dois na ilha do Faial e um na ilha de Santa Maria.

Os Açores registam 16 mortos, todas em São Miguel.