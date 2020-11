Covid-19. Número de internados em cuidados intensivos continua a subir

O número de internamentos com Covid-19 em enfermaria desceu nas últimas 24 horas. No entanto, nuas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), há mais cinco internados.

No hospital de Santa Maria, em Lisboa, estão 22 doentes internados na UCI. O mais velho tem 79 anos, o mais novo 31. A média de idades entre os casos mais graves nesta unidade é de 61 anos.



No hospital Curry Cabral e no São José, há 18 camas ocupadas de uma lotação de 28 em cuidados intensivos para Covid-19. A maioria dos internados tem mais de 70 anos. Não há casos em UCI com menos de 40.



Nos hospitais São Francisco Xavier e Egas Moniz, são também 18 os casos mais críticos. Dez têm idade superior a 70 anos.



A centro, no hospital da Guarda, a média de idade em internamento geral é de 76,7 anos. Nos cuidados intensivos, o paciente mais jovem infetado tem 39 anos. O mais velho 99.



No Hospital de S. João, no Porto, dos 150 internados com Covid-19, 11 estão em cuidados intermédios, 49 nos intensivos. Sem concretizar dados, fonte do hospital explica que o padrão de idades em UCI é semelhante ao da 1ª vaga. Há mais idosos, mas a doença grave também afeta pessoas jovens.



O hospital de Santo António tem 27 camas de intensivos ocupadas de um total de 36. Menos de 5% dos doentes estão abaixo dos 50 anos. 45% têm mais de 70 anos.