Moderna alerta Europa para atrasos nas vacinas. Falta de contrato pode retardar entregas

A farmacêutica norte-americana Moderna diz que a falta de um contrato assinado com Bruxelas pode atrasar a entrega de vacinas contra a covid-19 no espaço europeu.

A vacina da Moderna é uma das mais avançadas nos ensaios clínicos e anuncia uma eficácia acima dos 90%, à semelhança da vacina da Pfizer.

O acordo com a Comissão Europeia chegou a ser dado como certo, mas agora a farmacêutica norte-americana diz que as negociações estão avançadas, mas ainda não há contrato assinado com Bruxelas.

No final de agosto Buxelas anunciou as negociações para a compra de 80 milhões de doses da vacina da Moderna para os países europeus. A empresa norte-americana de biotecnologia lembra que há meses que já assinou contratos com o Canadá, Japão, Israel, Quatar e Reino Unido e só para os Estados Unidos foram prometidas 100 milhões de doses da vacina contra a covid-19.

