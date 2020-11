Covid-19. Especialistas alertam que novos casos e mortes vão aumentar nas próximas semanas

Os especialistas preveem que o pico de casos de Covid-19 seja atingido nas próximas semanas. São esperados sete mil novos casos diários e o número de mortes também deverá aumentar, atingindo uma centena a partir de meados de dezembro. Os dados foram avançados durante a reunião no Infarmed.

O índice de transmissibilidade é maior do que 1, mesmo depois de ter descido ligeiramente nos últimos dias. Segundo os dados divulgados, o número de casos continua a aumentar, ainda que de uma forma mais lenta. Para evitar a subida da curva, os especialistas pedem que não se relaxe as medidas nas próximas semanas.

As cadeias de transmissão dos casos identificados na última semana são cada vez mais difícil de encontrar: em apenas cerca de 20% foi possível identificar o contexto onde ocorreu o contágio.

Para perceber como é que as pessoas se estão a infetar, o Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto e a Escola Nacional de Saúde Pública iniciaram um estudo que compara mil pessoas recentemente diagnosticadas com outras mil que até à data não tiveram a doença.

O objetivo deste estudo é identificar os fatores de risco que aumentam a probabilidade de infeção por SARS-CoV-2. As conclusões deverão ser conhecidas no início de dezembro.