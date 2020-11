Covid-19. “Para salvar a economia precisamos de controlar a pandemia”

Membro do Conselho Nacional de Saúde Pública, Constantino Sakellarides explicou em entrevista à SIC Notícias que Portugal é um dos países onde a situação pandémica é mais séria, devido ao número de novos casos ser “substancial” e que deverá continuar a aumentar pelo menos durante duas semanas.

Considera, por isso, que neste momento o fundamental é “o que fazemos com os instrumentos que temos”, explicando que para se escolherem as medidas é preciso ter em conta a evolução da pandemia, se as que foram sendo aplicadas têm eficácia e olhar para o que outros países europeus estão a fazer.

Sobre as medidas, explica que é necessário tentar alcançar um equilíbrio entre controlar a pandemia e proteger as pessoas, afirmando que por vezes as primeiras são mais impopulares, porque tendem a restringir o movimento e a fechar atividades.

“Mas para salvar a economia precisamos de controlar a pandemia”, defende.

