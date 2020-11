OMS diz que confinamentos são evitáveis e fecho de escolas ineficazes

O gabinete regional da Organização Nacional da Saúde para a Europa defende que novos confinamentos são evitáveis na Europa, através do uso de máscara, e que os encerramentos das escolas não são eficazes na luta contra a pandemia de covid-19.

"Confinamentos são evitáveis. Mantenho a minha posição de que os confinamentos são uma medida de último recurso. Se o uso das máscaras atingisse os 95%, os confinamentos não seriam necessários", defende Hans Kluge, o diretor regional da OMS na Europa, em conferência de imprensa.

Hans Kluge diz que as escolas primárias devem continuar abertas e que o encerramento dos estabelecimentos escolares "não é eficaz". Defende ainda que as crianças e os jovens não representam risco na propagação do novo coronavírus.

Covid-19 no mundo. Máximo de mortes, regras mais apertadas e protestos

O mundo voltou a registar um novo máximo no número de mortes por covid-19. Esta quarta-feira foram registadas 10.733. O máximo anterior tinha acontecido no dia 4 de novembro.