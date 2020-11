A declaração de Marcelo ao país

O Presidente da República faz uma comunicação ao país esta sexta-feira, a partir do Palácio de Belém, em Lisboa, na sequência da aprovação no Parlamento do seu decreto que renova o estado de emergência por mais 15 dias, entre 24 de novembro e 8 de dezembro.

"Portugueses acabo de decretar a renovação do estado de emergência", foram as primeiras palavras do Presidente da República ao país, a partir do Palácio de Belém, em Lisboa.

Marcelo Rebelo de Sousa enumerou as razões que levaram à renovação por mais 15 dias, até às 23:59 de 8 de dezembro.

Primeiro, disse que o número de mortes, de internamentos e de pessoas nos cuidados intensivos continua a aumentar, apesar dos sinais de uma ligeira descida de infeções. Segundo, acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa, porque, segundo os especialistas, as medidas demoram a fazer efeito.

"Quanto mais tarde forem tomadas, menos eficazes serão", acrescentou o Presidente da República.

Continuando a enumerar as razões, lembrou que há agora dados mais específicos sobre a Covid-19 que ajudam a que as medidas sejam tomadas em função dos diferentes graus de gravidade em grupos e concelhos.

Marcelo Rebelo de Sousa apontou também para uma nova subida de casos de Covid-19.

"É provável que uma terceira vaga possa ocorrer entre janeiro e fevereiro, que será tanto maior quanto maior fôr o número de casos um mês antes", disse, acrescentanto que importa contar a subida de casos em dezembro.

No discurso ao país esta sexta-feira à noite, o Presidente da República voltou a salientar a possibilidade de sucessivas renovações do estado de emergência.

"Ninguém se iluda, não hesitarei um segundo em propo-las para que o governo disponha de bases suficientes para aprovar o que tem de ser aprovado", afirmou.

Marcelo Rebelo de Sousa já tinha apontado para possíveis renovações, na quinta-feira, no final de uma reunião sobre a situação epidemiológica em Portugal, no Infarmed, em Lisboa.

Estado de emergência aprovado no Parlamento

A renovação do estado de emergência por mais 15 dias foi esta sexta-feira aprovada, no Parlamento, com os votos favoráveis do PS, PSD e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues (ex-deputada do PAN).

PCP, Os Verdes, Chega, Iniciativa Liberal e a deputada não inscrita Joacine Katar Moreira votaram contra, enquanto o Bloco de Esquerda, o CDS e o PAN se abstiveram.

DIPLOMA DO PR PERMITE CONFINAMENTO COMPULSIVO E ENCERRAMENTO DE ESTABELECIMENTOS

O projeto de decreto presidencial volta a permitir o confinamento compulsivo de pessoas infetadas ou em vigilância ativa, assim como o encerramento total ou parcial de estabelecimentos, serviços e empresas.

De acordo com o diploma, fica parcialmente suspenso o exercício dos direitos à liberdade e de deslocação, permitindo-se, "na medida do estritamente necessário e de forma proporcional, o confinamento compulsivo em estabelecimento de saúde, no domicílio ou, não sendo aí possível, noutro local definido pelas autoridades competentes, de pessoas portadoras do vírus SARS-CoV-2, ou em vigilância ativa".

O projeto de decreto do Presidente da República limita também o exercício da iniciativa privada, social e cooperativa, estabelecendo que "pode ser determinado pelas autoridades públicas competentes o encerramento total ou parcial de estabelecimentos, serviços, empresas ou meios de produção e impostas alterações ao respetivo regime ou horário de funcionamento".

NOVAS MEDIDAS VÃO SER ANUNCIADAS ESTE SÁBADO

O Governo vai anunciar as novas medidas no âmbito da prorrogação do estado de emergência no sábado, depois da reunião do Infarmed desta quinta-feira e do Conselho de Ministros, na sexta-feira.

Através de uma nota do gabinete do primeiro-ministro, é esclarecido que ainda "não foram tomadas quaisquer decisões".

"As medidas a adotar pelo Governo têm de respeitar os limites impostos pelo Decreto do Senhor Presidente da República e este depende da autorização da Assembleia da República e enquadra-se na Lei do Estado de Emergência."

"Assim, hoje à tarde o senhor Presidente da República submeterá ao Governo para parecer o projeto de decreto. Amanhã [sexta-feira], a Assembleia da República reunirá para se pronunciar. E só no sábado o Governo divulgará as medidas que irá adotar em execução do decreto presidencial", salienta-se na mesma nota.

Governo dá como quase certo terceiro estado de emergência a partir de 9 de dezembro

O ministro da Administração Interna deu esta sexta-feira como quase certo que a Assembleia da República terá de aprovar dentro de duas semanas uma segunda prorrogação do estado de emergência a partir de 9 de dezembro.

Na parte final da sua intervenção, Eduardo Cabrita afirmou que, no combate à Covid-19, "infelizmente, há uma única certeza: Daqui a duas semanas, aqui estaremos novamente a discutir a prorrogação para um terceiro período do estado de emergência".

De acordo com Eduardo Cabrita, só com "persistência" ao nível das medidas para travar os contágios é que se poderá assistir "a uma sustentada redução do número de infetados, de internamentos e de óbitos".