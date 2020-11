Covid-19. Hospitais do distrito de Aveiro ainda sem pressão

Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga, em Santa Maria da Feira, e o Centro Hospitalar do Baixo Vouga, em Aveiro, têm em conjunto 150 doentes Covid internados em enfermaria, mais 27 em cuidados intensivos.

Em Aveiro, 12 dos 50 doentes internados vão ter alta em breve e haverá vaga para outros 23 pacientes covid. Até segunda-feira, a capacidade dos cuidados intensivos em Aveiro aumenta de 4 para 10 camas.

No Hospital da Feira há 107 doentes Covid em enfermaria e 23 nos cuidados intensivos. A partir desta sexta-feira, a capacidade de internamento no hospital aumenta, com a abertura da nova unidade Covid com mais 20 camas de intensivos.

O Hospital de Aveiro e o Hospital da Feira já cancelaram 70 a 80% das cirurgias programadas.

Veja também: