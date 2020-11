Os avisos de Marcelo: estado de emergência é para continuar e pode estar a caminho a terceira vaga

O Presidente da República faz uma comunicação ao país esta sexta-feira, a partir do Palácio de Belém, em Lisboa, na sequência da aprovação no Parlamento do seu decreto que renova o estado de emergência por mais 15 dias, entre 24 de novembro e 8 de dezembro.

"Portugueses acabo de decretar a renovação do estado de emergência", foram as primeiras palavras do Presidente da República ao país, a partir do Palácio de Belém, em Lisboa.

Marcelo Rebelo de Sousa explicou as razões que levaram à renovação por mais 15 dias, até às 23:59 de 8 de dezembro.

Casos descem mas número de internamentos sobe

Primeiro, o Presidente da República lembrou que o número de mortes por Covid-19, de internamentos e de pessoas nos cuidados intensivos continua a aumentar, apesar dos sinais de uma ligeira descida de infeções.

Medidas demoram tempo a fazer efeito

Segundo, acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa, porque as medidas demoram a fazer efeito.

"Quanto mais tarde forem tomadas, menos eficazes serão", acrescentou.

Mais informações sobre o vírus

Continuando a enumerar as razões, lembrou que há agora dados mais específicos sobre a Covid-19 que ajudam a que as medidas sejam tomadas em função dos diferentes graus de gravidade "em grupos e concelhos".

Terceira vaga e o estado de emergência o tempo "que fôr necessário"

No discurso desta sexta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa apontou também para uma nova subida de infetados com Covid-19.

"É provável que uma terceira vaga possa ocorrer entre janeiro e fevereiro, que será tanto maior quanto maior fôr o número de casos um mês antes", disse, acrescentanto que é importante conter a subida de casos em dezembro.

E voltou a salientar a possibilidade de sucessivas renovações do estado de emergência. Já tinha apontado para esta possibilidade na quinta-feira, no final de uma reunião sobre a situação epidemiológica em Portugal, no Infarmed, em Lisboa.

"Ninguém se iluda, não hesitarei um segundo em propô-las para que o governo disponha de bases suficientes para aprovar o que tem de ser aprovado", afirmou.

Marcelo "dá como certo" aos portugueses que o estado de emergência" vá durar o tempo que "fôr necessário" ao combate à pandemia. Pede também que tanto os portugueses como os decisores políticos não facilitem "do princípio ao fim de dezembro" para não haver um "agravamento pesado" no início de 2021.

SNS sob pressão

A pressão "brutal" no Serviço Nacional de Saúde também foi referida pelo Presidente da República, uma pressão que "vai aumentar nos próximos dias e semanas".

"Culmina em situações críticas generalizadas, o que implica a exigência de tentar conter o curso da pandemia em dezembro e certamente também nos primeiros meses de 2021", salientou.

No discurso ao país, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que neste momento há duas realidades: uma delas é a vacina que "não cobrirá todos em menos de alguns meses", explicou; a outra são as possíveis "situações críticas" nas estruturas de saúde", nomeadamente na capacidade de resposta e na prevenção.

"Será dramático para doentes Covid e para os muitos, muitos mais, doentes não Covid", disse.

Falando diretamente aos que desvalorizam a pandemia, o Presidente da República lembrou o direito à vida.

"Há, de facto, internados e cuidados intensivos Covid-19 que têm direito à vida e à saúde e há doentes não Covid-19 que têm exatamente o mesmo dirieto à vida e à saúde que os primeiros", disse, referindo que é importante o país não chegar a situações críticas.

Estado de emergência aprovado no Parlamento

A renovação do estado de emergência por mais 15 dias foi esta sexta-feira aprovada, no Parlamento, com os votos favoráveis do PS, PSD e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues (ex-deputada do PAN).

PCP, Os Verdes, Chega, Iniciativa Liberal e a deputada não inscrita Joacine Katar Moreira votaram contra, enquanto o Bloco de Esquerda, o CDS e o PAN se abstiveram.