A vacinação em massa contra a Covid-19 no Reino Unido só deverá acontecer no verão, segundo o grupo científico do governo britânico.

Os primeiros a ser vacinadas no Reino Unido serão as pessoas que fazem parte dos grupos de risco – tais como utentes de lares – e profissionais de saúde.

Assim que haja luz verde, o serviço nacional de saúde britânico prevê vacinar um milhão de pessoas por dia. A vacina da Pfizer deverá ser a primeira a ter aprovação.