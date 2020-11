Covid-19. Diretores hospitalares pedem melhor gestão das vagas

Os hospitais do norte do país são os que têm a maioria dos doentes internados com Covid-19. Das 300 camas de unidades de cuidados intensivos (UCI), 260 estão já ocupadas. Este domingo, Penafiel lotou as 14 camas de UCI e voltou a precisar de encaminhar doentes para outros hospitais.

O hospital de São João, no Porto, tem estado a receber doentes de outras unidades. Tem 56 doentes graves internados na UCI e 11 em cuidados intermédios.

Os diretores de serviço pedem uma melhor gestão das vagas hospitalares entre as diversas regiões para evitar esta assimetria na ocupação de camas nos hospitais.

Também na região de Lisboa e Vale do Tejo, os hospitais continua sob pressão. O hospital Beatriz Ângelo, em Loures, tem agora 85 doentes internados, dos quais 10 estão em cuidados intensivos. Também o hospital Amadora-Sintra e o Garcia de Orta, em Almada, continuam no limite.

O hospital Santa Maria, em Lisboa, tem 121 doentes internados, dos quais 27 estão em cuidados intensivos. A lotação do hospital é de 150 camas para doentes Covid-19.