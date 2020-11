Covid-19. Pressão nos hospitais da região norte continua a aumentar

A região norte é a mais afetada pela Covid-19 e a pressão nos hospitais continua a aumentar. Das 300 camas de unidades de cuidados intensivos (UCI), 260 estão ocupadas.

O hospital de São João é um dos mais atingidos, tendo registado um valor máximo de internados em UCI desde o início da pandemia. Há 70 pessoas internadas com Covid-19 e a pressão é crescente.

No fim de semana, o hospital ativou uma nova ala para conseguir dar resposta ao aumento de casos positivos. O plano de contingência mantém-se no nível três, o que permite continuar, para já, com a atividade programada.

No hospital de Santo António, 29 das 38 camas em medicina intensiva estão ocupadas e na enfermaria já só sobram 15 camas.

O hospital de Penafiel, que serve os concelhos do Vale do Sousa, já esgotou as camas de UCI para casos positivos do novo coronavírus e foi necessário voltar a transferir utentes para outras unidades de saúde.

Em Viseu, o hospital ultrapassou os 80% de capacidade de internamento de doentes Covid-19. Tem 95 doentes com Covid-19, dos quais oito estão na UCI. Para conseguir acomodar mais infetados, o centro hospitalar suspendeu todas as cirurgias consideradas não prioritárias, mas sem afetar a atividade de ambulatório.