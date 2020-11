Hospitais do Norte sob pressão. Ocupadas 260 das 300 camas disponíveis 

Os hospitais do Norte do país continuam a ser os mais pressionados, uma vez que é nesta região que há mais casos de doentes com covid-19. Das 300 camas disponíveis, 260 estão ocupadas.

No Hospital São João, no Porto, estão cerca de 70 pessoas internadas nos cuidados intensivos. É o maior número de doentes com covid-19 internados em cuidados intensivos na unidade hospitalar desde que começou a pandemia.

Para dar resposta à procura crescente, este fim de semana o Hospital São João ativou uma nova ala. O plano de contingência mantém-se no nível 3. Tem sido possível manter a atividade programada, mas ninguém consegue dizer até quando.

O segundo Centro de Retaguarda Covid-19 abre esta segunda-feira no distrito do Porto. O centro fica em Paços de Ferreira, tem capacidade para 50 doentes e, numa primeira fase, vai receber 35. O primeiro Centro de Retaguarda abriu a 26 de outubro, no Seminário do Bom Pastor, em Valongo.