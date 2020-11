Covid-19. "Não é aceitável que alguém morra antes do tempo por falta de cuidados"

O ex-ministro da Saúde Adalberto Campos Fernandes afirmou esta terça-feira que o Serviço Nacional de Saúde está a ser exposto a um teste de stresse devido à pandemia e que não é aceitável que alguém morra por falta de cuidados.

"Não é aceitável que alguém morra antes do tempo por falta de cuidados. A crise existe, mas não pode ser desculpa para tudo o que temos para fazer e não estamos a fazer", considerou Adalberto Campos Fernandes numa intervenção na conferência online "Orçamento do Estado 2021: Proteção Social - Depois do Covid-19, para onde vamos?".