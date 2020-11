As restrições impostas pelo Governo para conter a propagação da covid-19 determinam a suspensão das aulas nas vésperas dos feriados, ou seja, a 30 de novembro e 7 de dezembro.

Depois da Associação dos Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo ter anunciado que alguns colégios iam manter o ensino à distância, fonte do Governo esclarece que o decreto de renovação do estado de emergência é claro e define que ficam suspensas atividades no setor público, privado e social.