Vacina da AstraZeneca será armazenada na zona industrial de Coimbra

O transporte das vacinas contra a Covid-19 até aos diferentes países vai ficar sob a responsabilidade das farmacêuticas que as produzem. Uma vez em Portugal, o armazenamento e a distribuição será decidida pela recém-nomeada comissão, que vai também definir o plano de vacinação.

A vacina da AstraZeneca é a que oferece menos dificuldades: pode ser transportada e armazenada nas condições normais de refrigeração – entre os 2º e os 8ºC, uma temperatura comum a vários medicamentos. A SIC sabe que o laboratório farmacêutico acordou com o Infarmed que esta vacina será armazenada numa antiga fábrica na zona industrial de Coimbra.

Mas as outras vacinas levantam maiores problemas de transporte e armazenamento devido às temperaturas extremamente baixas de conservação. A Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATa) já enviou para todas as transportadoras, incluindo a TAP, as diretrizes para assegurara que a aviação está pronta para lidar com o complexo programa.

Quanto aos planos de distribuição, serão definidos pela comissão especial, coordenada pelo ex-secretário de Estado da Saúde, que irá tratar tanto da logística como dos critérios de vacinação. Há países europeus que já têm os planos de vacinação concluídos, como a Alemanha, o Reino Unido e Espanha. Portugal ainda não tem o plano fechado.