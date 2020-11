Covid-19 em França. Descida de novos casos abre possibilidade para o fim do confinamento no Natal

França tem registado uma descida significativa no número de novos casos de Covid-19 e o Governo prepara-se para levantar o confinamento poucos dias antes do Natal. Nos próximos dias vão também ser levantadas restrições para salvar a economia.

O comércio não essencial vai poder reabrir a partir do próximo sábado, mas o recolher obrigatório a partir das 21h00 mantém-se. Para compensar as perdas registadas, o ministro da Economia admite abertura do comércio aos domingos até ao Natal.

O fim do confinamento a 15 de dezembro depende dos números: se os novos casos baixarem até aos 5.000, o Governo admite terminar com a restrição à liberdade e permitir viagens pelo país. As festas de Natal e passagem de ano serão permitidas sem recolher obrigatório.

No entanto, as consoadas com muitas pessoas estão desaconselhadas. Ainda não foi definido um número máximo de pessoas.