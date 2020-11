No Reino Unido, as famílias vão poder reunir-se no período de Natal.

Os quatro países do Reino Unido concordaram, que entre 23 e 27 de dezembro, cada agregado familiar poderá juntar-se a outros dois agregados, explica Boris Johnson.

O primeiro-ministro lembra, no entanto, que é preciso ter o máximo cuidado para não deitar a perder todos os esforços feitos até aqui para controlar a pandemia.