Este ano, por causa da pandemia, são muitos os emigrantes portugueses no Reino Unido que não virão a Portugal no Natal.

O receio de viajar, a obrigatoriedade de fazer quarentena no regresso estão entre as razões. Alguns preferem viajar mais tarde para Portugal.

No entanto, há também quem não prescinda de estar com a família no país de origem. É o caso de António Reis que vive em Londres há 50 anos.