Covid-19. Países europeus começam a definir as medidas para o Natal

Vários países europeus começam a definir as medidas para a época do Natal. A Alemanha decide esta quarta-feira o prolongamento do confinamento, no mesmo dia que regista um máximo diário de mortes por Covid-19, assim como a Rússia, onde os hospitais estão sobrelotados.

Rússia

A imagem captada num hospital na Sibéria mostra a falta de capacidade de resposta, com doentes amontoados em corredores, devido à falta de camas. Uma situação que se replica em vários hospitais na Rússia. Com mais de dois milhões de infetados, voltou a atingir um novo máximo de mortes: 507 pessoas morreram num dia devido à Covid-19.

Alemanha

Também a Alemanha atingiu um máximo diário de mortes. O Governo central e os estados federais acertam esta quarta-feira as medidas para época festiva. O confinamento deve prolongar-se até dia 20 de dezembro para permitir um alívio no Natal e Ano Novo com reuniões até 10 pessoas, mas com a proibição fogo de artifício na véspera para evitar as multidões.

França e Reino Unido

Os franceses poderão viajar nas vésperas de Natal e Ano Novo para visitar a família, com o fim do confinamento previsto para 15 de dezembro, se as infeções diárias caírem para cinco mil por dia, mas vai manter-se o recolher obrigatório às 21h00.

No reino Unido, o país europeu com mais mortes por Covid-19, o fim de ano terá restrições, mas no Natal serão aliviadas. Podem juntar-se três agregados familiares diferentes e sem limite de pessoas. O acordo entre a Inglaterra, País de Gales, Irlanda do Norte e Escócia prevê a livre circulação durante cinco dias.

Espanha

O Governo espanhol quer limitar as reuniões familiares durante o Natal a um máximo de seis pessoas e o recolher obrigatório a partir da 01h00 nas vésperas de Natal e Ano Novo. Madrid quer alargar o recolhimento para a 01h30 e ampliar os encontros para 10 pessoas e até três agregados familiares diferentes nos dias 24, 25, 31 de dezembro e a 1 e 6 de janeiro, Dia de Reis.

Veja também: