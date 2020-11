O primeiro plano da Direção-Geral da Saúde (DGS) para vacinar os portugueses contra o novo coronavírus coloca a população mais vulnerável à infeção no fim da lista de prioridades.

Os idosos com mais de 65 anos devem ser protegidos mas, considera a DGS, só depois de todos os prioritários, inclusive depois da populaçao saudável entre os 60 e os 64 anos. A notícia é manchete do Expresso. O diretor do semanário, João Vieira Pereira, considera a proposta inadmissível.