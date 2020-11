Covid-19: CDS pede audição urgente do responsável pelo plano de vacinação

O CDS-PP requereu esta sexta-feira uma audição parlamentar, com caráter de urgência, do responsável pela 'task force' que vai delinear o plano de vacinação contra a Covid-19 em Portugal, o ex-secretário de Estado da Saúde, Francisco Ramos.

"Em Portugal ainda não se conhece qualquer plano de vacinação [contra a Covid-19] e só agora foi criada uma 'task force' que deverá estruturar todo este processo", critica a bancada parlamentar democrata-cristã, através de um requerimento endereçado à presidente da Comissão Parlamentar de Saúde.

O CDS considera que esta 'task force' "tem uma missão crítica e fundamental" e que esta é uma "operação que, para além de extremamente complexa, é uma verdadeira corrida contra o tempo".

Contudo, as informações são "escassas, avulsas e contraditórias", advogou o partido liderado por Francisco Rodrigues dos Santos.

Por isso, o grupo parlamentar do CDS-PP pede "uma audição, com caráter de urgência, do Dr. Francisco Ramos" naquela comissão parlamentar, "para prestar todos os esclarecimentos sobre o plano de vacinação contra a Covid-19".

O CDS "está apreensivo relativamente a esta matéria, mais ainda porque existe a possibilidade de que as farmacêuticas que estão a produzir as vacinas contra a Covid-19 tenham reservas quanto ao envio de doses para países que não tenham os sistemas de 'delivery' bem montados".

Portugal "ainda não tem" ou, "pelo menos, não fez prova disso", acrescenta o partido.

As informações prestadas pelo Governo, liderado pelo socialista António Costa, são "contraditórias" e é "fundamental que o parlamento esteja devidamente informado", advoga ainda o CDS.

A 'task force' criada pelo Governo para coordenar todo o plano de vacinação contra a Covid-19, desde a estratégia de vacinação à operação logística de armazenamento, distribuição e administração das vacinas, tem um mês para definir todo o processo.

Segundo o despacho publicado hoje em Diário da República, assinado pelos ministros da Defesa Nacional, Administração Interna e Saúde, esta 'task force' tem um mandato de seis meses, renovável em função do progresso da operacionalização da vacinação contra a Covid-19.

A 'task force' tem um núcleo de coordenação, liderado pelo ex-secretário de Estado Francisco Ramos e que inclui elementos da Direção-Geral da Saúde, Infarmed e dos ministérios da Defesa Nacional e da Administração Interna e conta com o apoio técnicos de diversas estruturas.

Ao núcleo de coordenação da 'task force' compete entregar em 30 dias todos os documentos necessários para definir na totalidade o plano de vacinação contra a Covid-19, tanto do ponto de vista da logística (armazenamento e distribuição das diferentes vacinas), como da estratégia de vacinação (identificação dos grupos alvo prioritários, administração e seguimento clínico de resultados e reações adversas).

Tem ainda de articular com os organismos responsáveis nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores todos os aspetos necessários à concretização do plano de vacinação contra a Covid-19 naquelas regiões.

"A 'task force' pode promover audição de organismos relevantes, como associações públicas profissionais e, sempre que entender necessário, solicitar o apoio de outros peritos ou de outras instituições para o desenvolvimento dos trabalhos a realizar", acrescenta o despacho.

Os elementos que participam na 'task force' não auferem qualquer remuneração pelo exercício das suas funções.

Na semana passada, o primeiro-ministro revelou que Portugal estava preparado para comprar cerca de 16 milhões de doses de três vacinas contra a Covid-19 e adiantou que Bruxelas prepara um combate às campanhas de desinformação em relação à vacinação.

