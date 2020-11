Muitos países europeus estão a tentar equilibrar a reabertura do comércio com a proximidade do Natal.

Em França, a lotação nas igrejas está a provocar tensões entre o Governo e os fieis católicos. Em Espanha, os profissionais de saúde receia a privatização e em Inglaterra há novas medidas para evitar a 3ª vaga depois do Natal. Na Alemanha, com os ajuntamentos proibidos, os mercados de Natal reinventam-se em drive-in.