Covid-19. Prioridade da Europa é garantir uma vacina eficaz, diz Costa

O primeiro-ministro sublinhou esta terça-feira que a Europa tem como prioridade garantir uma vacina contra a covid-19 no próximo semestre.

"Este é o tempo de prepararmos todos para aquilo que é a grande prioridade da humanidade no próximo ano e da Europa no próximo semestre: conseguir garantir que temos disponível uma vacina que tenha uma eficácia efetiva para travar a covid e que nos permita chegar no mesmo dia a todos os países da Europa", afirmou.

António Costa falava no final do encontro esta terça-feira com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, em Bruxelas.