Covid-19. México regista 825 mortos num só dia

O México registou nas últimas 24 horas 825 mortos devido à pandemia de covid-19, elevando o número de óbitos para 106.765, de acordo com o Ministério da Saúde.

No balanço diário realizado esta terça-feira, as autoridades informaram ainda que foram contabilizadas mais 8.819 casos, com o México a atingir um total de 1.122.362 contágios desde o início da pandemia.

O México continua a ser o 11.º país com mais infeções e o quarto com mais mortes em números absolutos, segundo a Universidade Johns Hopkins.

Além disso, com quase 820 mortes por milhão de habitantes, é o 10.º país com mais óbitos em proporção à população.