Covid-19. Primeira tranche da vacina da Pfizer em Portugal deve servir 300 mil pessoas

A vacina da Pfizer contra a Covid-19 deverá chegar a Portugal nos primeiros dias de janeiro. A primeira tranche poderá servir para vacinar 300 mil pessoas.

No proximo dia 29 de dezembro, a comercialização condicional da vacina da farmacêutica deverá ser aprovada. O laboratório prometeu pôr a vacina em Portugal cerca de dois a três dias depois para todos os paises ao mesmo tempo.

À chegada a Portugal, deverá ficar armazenada em Coimbra, local que o Governo indicou para o armazenamento geral de todas as vacinas contra a covid. A sua distribuição pelo pais deverá ser feita por via terrestre no continente e via aérea para as regiões da Madeira e Açores.

De acordo com o contrato realizado com a União Europeia, os estados membros irão receber 25 milhões de vacinas numa primiera tranche que poderá ir até aos 200 milhões.