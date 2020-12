Greve de fome na restauração: um protesto sem fim à vista

Começam a faltar as forças, mas o desespero e o sentido de missão não permitem aos nove empresários da restauração em greve de fome há seis dias arrecar pé das imediações da Assembleia da República.

O Governo recusa-se a receber o grupo e garante que só aceita reunir-se com os representantes oficiais do setor.

Os empresários do restaurantes, bares e discotecas exigem um apoio a fundo perdido, a redução do IVA da restauração para 6% e o fim do recolher obrigatório ao fim de semana a partir das 13:00 horas.