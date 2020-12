Empresários em greve de fome. Governo diz que só reúne com entidades institucionalmente estabelecidas

O Governo sublinha, num comunicado enviado esta terça-feira à comunicação social, que apenas reúne com entidades e organizações institucionalmente estabelecidas.

Relembra também que esta quarta-feira recebe a Confederação do Turismo e na próxima quinta-feira a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal.

O presidente da Confederação do Turismo garantiu, em entrevista à SIC Notícias, que levará as reivindicações dos grevistas para a reunião com o ministro da Economia.

Os nove empresário de resturantes, bares e discotecas em greve de fome garantem que vão manter o protesto junto à Assembleia da República. Só desmobilizam quando o Governo os receber.

A greve de fome em frente ao Parlamento entrou no quinto dia consecutivo e esta terça-feira os manifestantes receberam a visita do presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos.