Empresário em greve de fome sente-se mal e é assistido no local

Um dos nove empresários da restauração, bares e discotecas em greve de fome em frente à Assembleia da República sentiu-se mal ao início da tarde e foi assistido no local. A SIC sabe que o empresário já se tinha sentido mal na manhã desta quinta-feira.

Ao sétimo dia de greve de fome, a força começa a faltar aos manifestantes, que têm apenas ingerido água e chá.

O chef Ljubomir também foi ontem encaminhado para o hospital depois de se ter sentido mal e ter caído. Depois de realizar análises ao sangue, Ljubomir assinou um termo de responsabilidade no hospital para poder regressar ao protesto. Recusa fazer disto um “grande drama” e promove uma greve de fome “silenciosa”.

Vida de luxo de alguns empresários criticada nas redes sociais

Nas redes sociais, têm surgido fotografias que mostram um vida de luxo de alguns dos manifestantes, que rejeitam viver acima das possibilidades.

Os nove empresários instalados à porta do Parlamento exigem um apoio a fundo perdido, isenção da TSU até ao final do ano, redução do IVA da restauração para 6% e o fim do recolher obrigatório ao fim de semana a partir das 13 horas.

EMPRESÁRIOS CONTINUAM A PEDIR UMA REUNIÃO

Os empresários não se reveem nas posições defendidas pelas organizações que representam o setor e continuam a exigir ser recebidos pelo ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, ou pelo primeiro-ministro. Aos políticos deixa críticas sobre a falta de disponibilidade para marcar uma reunião.