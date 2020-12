Mais 73 mortes e 6.087 casos de covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 73 mortes e 6.087 novos casos de infeção, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde deste sábado.

Desde o início da pandemia morreram em Portugal 4.876 pessoas dos 318.640 casos de infeção confirmados. Foram considerados recuperados mais 6.165 doentes, totalizando agora 240.203.

Há menos 66 doentes internados em enfermaria, totalizando 3.229. Há menos nove doentes nas Unidades de Cuidados Intensivos nas últimas 24 horas, baixando o total para 517.

As autoridades de saúde têm em vigilância 77.197 contactos, menos 446 em relação a sexta-feira.

Governo anuncia hoje medidas para o Natal e passagem de ano

O primeiro-ministro anuncia este sábado as medidas de combate à covid-19 enquadradas pelo decreto presidencial de estado de emergência, que indicativamente vigorará até 7 de janeiro, incluindo os períodos de Natal e de passagem de ano.

Na sexta-feira, com os votos favoráveis do PS, PSD e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, a Assembleia da República aprovou a renovação do estado de emergência - diploma que teve a oposição do PCP, PEV, Chega e Iniciativa Liberal, e as abstenções de Bloco de Esquerda, PAN, CDS e da deputada não inscrita Joacine Katar Moreira.

Este decreto presidencial que renova o estado de emergência até 23 de dezembro, com uma referência na introdução à sua "previsível" extensão até 7 de janeiro, tem conteúdo idêntico ao que está em vigor, mantendo designadamente as normas que permitem medidas restritivas para conter a covid-19 por grupos de municípios, incluindo a proibição da circulação em determinados períodos ou dias da semana.

Nas últimas intervenções públicas, António Costa admitiu já que o Governo poderá flexibilizar o regime de restrições a aplicar no período de Natal, mas não no Ano Novo.

Distritos abrangidos pela ARS-Norte diminuem novos casos

Todos os distritos abrangidos pela ARS-Norte diminuíram os novos casos de infeção com covid-19 entre as semanas de 19 a 25 de novembro e de 26 de novembro a 2 de dezembro, segundo um relatório consultado pela Lusa.

De acordo com o relatório da Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-N) que semanalmente reporta a evolução epidemiológica nos concelhos da região -- e que a agência Lusa teve hoje acesso -- o distrito de Bragança foi o que registou maior diminuição de casos no período (-45%), seguido de Viana do Castelo (-42%), Braga (-38%), Aveiro (-31%), Porto (-30%), Viseu (-23%) e Vila Real (-9%).