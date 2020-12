As diferenças entre o plano de vacinação britânico e o português

Inglaterra tem, nesta primeira fase de vacinação, 50 hospitais públicos autorizados a administrar a vacina contra a covid-19, mas o governo prevê estender os pontos de vacinação às farmácias e também aos hospitais privados.

Em Portugal, as vacinas só vão ser administradas pelo Serviço Nacional de Saúde, excluindo, para já, as farmácias. No primeiro grupo prioritário, constam as pessoas com 50 ou mais anos com patologias graves, como a doença coronária, a insuficiência renal, insuficiência cardíaca ou doença respiratória, e profissionais de saúde, mais genericamente, profissionais de serviços críticos - podem incluir-se as Forças Armadas. Os residentes de lares e em cuidados continuados, também incluídos na primeira fase, serão vacinados nas instituições.

Nesta primeira fase, serão vacinadas 950 mil pessoas entre janeiro e abril, no pior dos cenários - caso a vacina não chegue dentro do calendário esperado.

Na segunda fase, serão vacinadas pessoas com mais de 65 anos sem qualquer patologia e pessoas dos 50 aos 64 anos com um vasto leque de doenças pré-existentes, desde diabates, à hipertensão e até obesidade. Nesta fase serão vacinadas 1,8 milhões de pessoas.

Haverá ainda uma terceira fase, que englobará "o resto da população".

ONDE SERÁ FEITA A VACINAÇÃO em portugal ?

A vacinação será feita em mais de 1.200 centros de saúde, mas também nos lares e em unidades de cuidados continuados - nestes dois casos a vacina será administrada pelas equipas de enfermagem.

Os lares com equipas de enfermagem, também poderão administrá-las na instituição.