Canadá aprova a vacina contra a covid-19 da Pfizer e da BioNTech

As autoridades de saúde do Canadá aprovaram a vacina contra a covid-19 da Pfizer e da BioNTech. Esta é a primeira vacina a ser aprovada no país.

Em comunicado, e segundo agência reuteurs, as autoridades de saúde esclarecem que a vacina vai ser administrada em pessoas com mais de 16 anos e também que as pessoas de grupos de risco têm prioridade.

As primeiras doses deverão chegar ao país no final deste mês e será a farmacêutica Pfizer responsável pelo transporte.

O Canadá encomendou 20 milhões de doses desta vacina, o suficiente para administrar em 10 milhões de pessoas. O país fez ainda acordos mais sete farmâceuticas.