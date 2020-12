Covid-19. Países mais ricos compraram vacinas para imunizar três vezes a própria população

Os países mais ricos do mundo compraram doses suficientes para imunizar as próprias populações contra a covid-19 três vezes, diz a Aliança Vacinas do Povo.

Já nos 67 países mais pobres do mundo, apenas uma em cada 10 pessoas pode esperar receber a vacina até ao final de 2021, alerta a organização.

A corrida às vacinas contra a covida-19 começou logo nos primeiros meses da pandemia, e os países com maiores recursos, mas que representam apenas 14% da população mundial, compraram mais de metade das vacinas que apresentavam os resultados mais promissores. Por exemplo, 96% das doses da vacina da Pfizer/BioNTech foram compradas por países ricos, diz a Aliança Vacinas do Povo.

Só o Canadá comprou doses suficientes para imunizar os cidadãos cinco vezes.