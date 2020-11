Fosso entre países ricos e países pobres na corrida à vacina contra a Covid-19

A vacina ainda não existe, mas a corrida às encomendas já está a deixar para trás os paises mais pobres. Até agora mais de 80% das doses foram reservadas por países que representam apenas 14% da população mundial.

Se a tendência continuar a ser esta, os países pobres podem ter de esperar mais de três anos para aceder ao mercado.

Para garantir um acesso equitativo às vacinas, foi criada uma aliança global, a Covax. No entanto, vários signatários estão a fazer acordos paralelos com as farmacêuticas.

Blocos como a União Europeia, Reino Unido, Estados Unidos ou Canadá já reservaram quase 4 mil milhões de doses e estão a negociar a aquisição de mais 5 mil milhões.

O fosso entre ricos e pobres deverá ser agravado com os exigentes requisitos de conservação. A maior parte dos países subdesenvolvidos não tem condições para armazenar a vacina a temperaturas inferiores a 70 graus negativos.

