Covid-19. António Costa sugere a líderes europeus início da vacinação a 5 de janeiro

António Costa quer que o processo de vacinação da covid-19 arranque no mesmo dia em toda a União Europeia e aponta o dia 5 de janeiro. A coordenação do combate à covid-19 esteve em cima da mesa dos líderes europeus que, esta madrugada, chegaram também a acordo sobre uma nova meta climática para 2030.

Com a vacina da Pfizer cada vez mais próxima da autorização para ser administrada na União Europeia, algo que deve acontecer até 29 de dezembro, os líderes querem coordenar a distribuição e o arranque da vacinação, de preferência no mesmo dia.

“Sugeri que pudéssemos coordenar o esforço para que arrancássemos todos no mesmo dia com o processo de vacinação”, disse o primeiro-ministro português.

Crise climática

Depois de uma noite em claro, os 27 chegam também a acordo para reduzir as emissões com efeito de estufa em pelo menos 55% até 2030, de forma a alcançar a neutralidade climática em 2050. A meta não é tão ambiciosa como pediu o Parlamento Europeu, mas é mais rígida com os 40% previstos até aqui.