Investigadores da Universidade do Porto estimam que, no final de janeiro, haja entre 800 a 1.200 mortes a mais por causa das celebrações do Natal e fim de ano.

Os cálculos são feitos pelo Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto e discutidos na última reunião do Infarmed.

O contágio silencioso, o aumento do número e do tempo dos convívios da quadra natalícia resultarão na subida de novos casos de covid-19 e no aumento do número de mortes.