Covid-19. Canadá recebe 30 mil doses da vacina da Pfizer

Durante mais de nove meses, o mundo tem assistido diariamente às imagens de hospitais e doentes em estado crítico. Agora são as imagens da chegada da vacina às populações que prometem, aos poucos, começar a marcar a atualidade na história da pandemia de covid-19.

O Canadá foi um dos primeiros países do mundo a receber as doses compradas à Pfizer, depois de as autoridades sanitárias terem admitido que o país possa vir a enfrentar mais de 12 mil novos casos diários em janeiro.

No Japão, a Governadora de Tóquio vê na vacina a promessa de que o país possa realizar os Jogos Olímpicos no próximo ano.