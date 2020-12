As recomendações da DGS para um Natal em família

A cerca de 10 dias do Natal, Rui Portugal, subdiretor-geral da Saúde, apresentou em conferência de imprensa, esta terça-feira, 10 recomendações da Direção-Geral da Saúde para os portugueses passarem o Natal em família e em segurança.

O responsável salientou que as regras definidas pelo Governo devem ser cumpridas "para honrar" a diminuição de casos de covid-19 nos últimos dias e referiu que é importante gerir expectativas em relação aos encontros familiares.

"É importante gerir as expectativas de cada um: dos mais novos que irão perguntar o porquê desta situação, o porquê dos avós não estarem, e as expectativas daqueles que nós mais queremos e a quem devemos a vida, os nossos pais e os nossos avós, que também estarão assustados", afirmou o responsável.

10 recomendações:

1.

Cumprir as regras em vigor nestes dias, a nível do concelho, da região e do pais, em relação à mobilidade e a outras possiveis restrições a aglomerações que poderão existir;

2.

Cumprir as regras em caso de infeção, sintomas de covid-19 ou isolamento profilático;

"Afastamento físico não significa afastamento familiar ou social", disse Rui Portugal, subdiretor-geral da Saúde.

3.

Reduzir os contactos antes e durante a quadra festiva, por exemplo, de 10 para quatro ou cinco pessoas;

4.

Reduzir o tempo com esses contactos: em vez de 4 ou 5 horas, passar menos tempo e de preferência em espaços exteriores;

5.

Reduzir "o máximo que pudermos" os contactos ao núcleo familiar;

"A familia aqui conta como aqueles que residem no mesmo espaço físico. Essa é a regra a considerar a família nesta época especial", afirmou o responsável da DGS.

6.

Limitar as celebrações e os contactos físicos ao agregado familiar, enquanto os restantes devem ser feitos por meios digitais, e em caso de contacto fora desse agregado, que seja feito no exterior e com distanciamento físico;

7.

Distanciamento fisico em todas ocasiões, entre 1 metro e meio a dois metros, especialmente na preparação das refeições, uma vez que as cozinhas são locais de alto risco, e ainda excluir os cumprimentos tradicionais, como beijos, abraços e cumprimentos de mão;

8.

Desinfetar e arejar os espaços, mesmo os de maior volume, os objetos e as superfícies com frequência;

"Espaços de maior volume são espaços de maior proteção, mas não significa de eliminação de risco, significa apenas menor risco. Nessa perspetiva, acumulando com outras questões, é mais uma forma de estarmos melhor protegidos", acrescentou o subdiretor-geral da Saúde.

9.

Lavar e desinfetar as mãos com frequência e utilizar a máscara de forma adequada, sobretudo em espaços fechados, e manter o distanciamento físico;

10.

Evitar a partilha de objetos comuns, em possíveis encontros.

Respeito pela diminuição de casos

Na mesma conferência de imprensa, o subdiretor-geral da Saúde, Rui Portugal, pediu para os portugueses honrarem os resultados alcançados na diminuição do número de novos casos de covid-19.

Rui Portugal afirmou que é importante manter os cuidados no Natal para que os números de infeções de covid-19 em Portugal continuem a baixar.

"É uma curva descendente que nós temos que ter o respeito para que não se possa transformar daqui a um mês numa curva novamente ascendente e, mais do que isso, que terá repercussões nos serviços de saúde e nos hospitais e naquilo que todos queremos evitar, que é um aumento da mortalidade", disse.

Alternativas à ceia de Natal

Sobre a ceia de Natal, o subdiretor-geral da Saúde pediu que encontrem alternativas e salientou que os encontros devem ser encontros mais curtos.

"Não é obrigatório que o Natal se comemore na ceia de Natal. Pode-se comemorar, por um momento exceção, num almoço de Natal na véspera do dia de Natal", disse Rui Portugal.

Cozinhas são espaços de "alto risco"

A Direção-Geral da Saúde lembrou que é fundamental manter a distância física em todas as situações e avisou que as cozinhas são espaços alto risco de contágio nesta altura.

Rui Portugal pediu um cuidado acrescido.

"Muita atenção", pediu o responsável, salientando o distanciamento entre um metro e meio e dois metros.

