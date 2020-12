Covid-19. Europa aperta restrições no Natal para prevenir 3.ª vaga no início de 2021

Vários países europeus estão a apertar ainda mais as medidas restritivas para o Natal.

É o caso da Alemanha que registou o número mais alto de mortes por covid-19 desde o início da pandemia, com quase mil vítimas mortais.

França entrou em recolhimento obrigatório, com exceção no Natal, para diminuir a curva de contágios.

Numa semana, quase 138 mil pessoas foram imunizadas no Reino Unido, o que leva o governo britânico a considerar um bom início a campanha de vacinação. A partir desta quarta-feira, na capital britânica e noutras regiões mais afetadas, teatros, pubs e restaurantes fecham. Só é permitido vender para fora.

Espanha pode também apertar as restrições. O aviso é do Presidente do Governo face ao aumento de contágios.

A Organização Mundial de Saúde avisa que há um elevado risco de uma terceira vaga na Europa nas primeiras semanas e meses de 2021, se não houver um cuidado redobrado no Natal.