Refeições "mais rápidas" e com distanciamento "por agregados familiares". Os conselhos para o Natal

Ricardo Mexia, presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, realçou que as principais regras básicas são para manter no Natal, como o distanciamento físico, a utilização de máscara, a higienização das mãos e a etiqueta respiratória, para evitar o contágio da covid-19.

No Primeiro Jornal da SIC, lembrou as recomendações apresentadas na terça-feira pela Direção-Geral da Saúde, salientando que o número de agregados familiares nos encontros devem ser reduzidos ao máximo e os encontros faseados. Realçou também que é importante reduzir as interações sociais antes dos dias de Natal.

Em possíveis encontros, Ricardo Mexia explicou que a máscara deve ser mantida "a maior parte do tempo possível", que deve haver distância à mesa e "por agregados familiares" e que o tempo de refeições deve ser reduzido.

"Quanto mais tempo, mais risco", afirmou o responsável, já depois de na terça-feira o subdiretor-geral da Saúde, Rui Portugal, ter dito que as cozinhas são locais de "alto risco" de contágio.

O presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública lembrou também que os objetos não devem ser partilhados e apelou a um cuidado acrescido com as toalhas para as mãos nas casas de banho, que podem ser partilhadas por pessoas de diferentes agregados familiares.

Sobre os lares de idosos, questionado sobre a possibilidade de os utentes irem passar o Natal a casa com a família, o especialista em saúde pública defendeu que "não é uma boa ideia".

"Talvez não seja agora o momento de deitar a perder o esforço que foi feito durante todos estes meses", disse.

No entanto, reconheceu que "é uma decisão complicada" do ponto de vista afetivo.

Sobre a comunicação do Governo e das autoridades de saúde, reconheceu ser essencial mensagens claras com exemplos práticos.