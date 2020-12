Natal em pandemia. "As pessoas estão realmente cansadas de ser cuidadosas”

Os encontros familiares no Natal têm sido uma das principais preocupações no que toca à transmissão do novo coronavírus. Maria de Belém Roseira, antiga ministra da Saúde e embaixadora da Associação Dignitude, admite, em entrevista à Edição da Noite, que há riscos, principalmente porque "as pessoas estão realmente cansadas de ser cuidadosas e dos apelos que se fazem". No entanto, reforça a necessidade de seguir as recomendações.

“Penso que é muito importante que as pessoas se adaptem em termos de não ter de seguir à risca aquilo que é tradição em determinadas quadras, mas que ponham em primeiro lugar a saúde daqueles que lhe são mais próximos e mais queridos”, disse a antiga ministra

A antiga ministra da Saúde considera ainda que a pressão da Alemanha para aprovação da vacina pela Agência Europeia do Medicamento é também uma boa notícia.

“Depois do crivo do FDA [agência reguladora norte-americana], que é tão exigente, e de todas as outras agências terem aprovado estas vacinas, é evidente que as pessoas sentem muito mais ansiedade e o tempo demora a passar porque toda a gente está com enorme expectativa em relação à positividade desta ação”, sublinha Maria de Belém Roseira.

Sobre o plano apresentado por Portugal para a distribuição da vacina, a antiga ministra considera que não pode “fazer grande avaliação”, uma vez que é uma planificação dinâmica. No entanto, vê no plano do Reino Unido uma estruturação que “é muito mais acessível à compreensão das pessoas”.

“Eles sabem explicar muito bem, têm uma ótima comunicação. Eles identificam muito bem os grupos prioritários e porque fundamentam as suas opções com base na literatura científica de que dispõem”, explica.

Maria de Belém Roseira considera ainda houve erros na gestão da pandemia, mas não “erros propositados”