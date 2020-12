Covid-19 na Europa. País de Gales aperta restrições depois do Natal

O rei da Suécia reconhece que o país falhou no combate à pandemia. A Suécia tem uma população identica à de Portugal, mas mais dois mil mortos. A estratégia na primeira vaga chegou a ser elogiada.

Em França, o Presidente Macron está infetado com covid-19. Apresentou sintomas da doença, mas está bem, de acordo com o Palácio do Eliseu. Vai ficar em isolamento a trabalhar à distância. O primeiro-ministro francês também está em isolamento por ter tido contacto com Emmanuel Macron, assim como o chefe do Governo Espanhol.

No Reino Unido continua a campanha de vacinação, que começou há uma semana. No entanto, os números de contágio continuam a aumentar.

No País de Gales, uma falha informática não contabilizou 11 mil casos. A partir de dia 28, passa ao nível mais alto de restrições. O confinamento vai durar três semanas.

No entanto, em todo o Reino Unido aliviam-se as restrições entre os dias 23 e 27 de dezembro.

A República Checa ultrapassou os 10 mil mortos por covid-19. É um dos países mais atingidos pela segunda vaga e registou um grande aumento de casos este mês. Inciou a testagem massiva à população até 15 de janeiro, com testes rápidos com resultados em 20 minutos.