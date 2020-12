Covid-19. China autoriza delegação da OMS para investigar origem da pandemia 

A China autorizou uma nova delegação da Organização Mundial de Saúde para investigar o que terá dado início à pandemia de coronavírus, há cerca de um ano, em Wuhan.

O mercado de mariscos de Wuhan continua a ser apontado como o ponto zero da pandemia. Neste local, que agora está fechado, eram desmembradas ainda com vida várias espécies de animais, muitos retirados diretamente do meio selvagem. O ecossistema ideal para se verificar uma zoonose, isto é, a passagem de vírus animais para os humanos.

Entre alegações de que o vírus já circularia na Europa nos meses anteriores e as pressões da administração Trump, a fórmula agora encontrada e permitida por Pequim para a visita foi a de mais uma delegação da Organização Mundial da Saúde.