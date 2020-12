Covid-19. EUA atingem novos máximos na pandemia

Os Estados Unidos atingiram um novo máximo não só no número diário de mortos por causa do coronavírus, mas também nos novos casos.

Num só dia foram contados quase 3800 vítimas mortais e mais 250 mil infetados.

Em vários hospitais da Califórnia não há sequer uma cama disponível se chegar mais um paciente com o coronavírus. Na região entre São Francisco e Sacramento, médicos e enfermeiros há muito tempo que passaram o limite.

A vacinação já chegou aos lares e o próximo Presidente, Joe Biden, é vacinado na semana que vem.

O próximo Governo vai ter o primeiro homossexual assumido desde que há memória.

A cerimónia de tomada de posse de Joe Biden, a 20 de janeiro, vai decorrer no habitual palco montado junto à ala oeste do Capitólio, mas este ano com uma assistência muito reduzida, devido à pandemia.