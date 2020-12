Covid-19. Marta Temido não se compromete com datas para alcançar a imunidade de grupo

A ministra da Saúde foi ouvida, esta sexta-feira, no parlamento sobre a estratégia do Governo para combater à pandemia. Com o aproximar da chegada da primeira vacina contra a covid-19 a Portugal, Marta Temido ainda não consegue prever quando é que o país irá atingir a imunidade de grupo.

Aos deputados, a ministra garantiu que o país está preparado para iniciar a vacinação. Os partidos da esquerda questionaram a ministra sobre a falta de meios humanos no Serviço Nacional de Saúde, tanto para administrar a vacina como para responder a uma eventual terceira vaga. A ministra diz que a crítica é “uma ficção que não corresponde à realidade”.

O PSD e o CDS quiseram saber que solução o Governo tem para os utentes que não têm telemóvel para receber a mensagem escrita que o Executivo vai enviar com a marcação da administração da vacina. A ministra respondeu que “quem não for contactado poderá contactar o serviço de saúde”.

Ficaram ainda as críticas da oposição por não ter sido definido um número máximo de pessoas para os ajuntamentos no Natal, ao contrário do que aconteceu em outros países da Europa.