Quase 2% da população portuguesa teve covid-19 até setembro 

Até setembro, quase 2% da população portuguesa teve covid-19, de acordo com as conclusões do maior painel serológico feito em Portugal.

Baseado num inquérito feito a mais de 13 mil voluntários, o estudo concluiu que 1,9% da população desenvolveu anticorpos, ou seja, um em cada 50 portugueses terão sido infetados na primeira vaga da pandemia de covid-19.

O Painel Serológico Nacional apurou que o número de portugueses que tiveram contacto com o novo coronavírus foi superior a 195 mil, o que representa o triplo dos casos confirmados em outubro.

Por regiões

As regiões de maior densidade populacional, como as áreas metropolitanas, registaram o maior número de infetados. Porto e Lisboa atingiram os 2,5%, uma média superior à nacional.

De acordo com o estudo, "é estatisticamente superior a probabilidade de ocorrência de contacto com o vírus nas regiões de densidade populacional superior a 500 habitantes por km2 por comparação com as restantes regiões".

Em comparação, as regiões de média densidade populacional registaram 1,4% de infetados e as áreas de baixa densidade 1,2%. Ou seja, "a prevalência estimada aumenta com a densidade populacional".

Por grupos etários

Em relação aos grupos etários, o estudo concluiu que os jovens com menos de 18 anos foram os que tiveram maior contacto com a covid-19 (2,2%).

No entanto, as diferenças observadas "não são estatisticamente significativas", com o grupo entre os 18 e os 54 anos a atingir os 2%. Já os maiores de 54 anos desenvolveram menos anticorpos.

O painel destaca ainda as diferenças entre jovens nas regiões de alta e baixa densidade populacional:

"O grupo dos mais jovens das regiões com alta densidade populacional destaca-se com 3,2%, uma taxa pontual quase 10 x superior à dos jovens das baixas densidades populacionais, sendo que do ponto de vista estatístico esta diferença é de pelo menos o dobro."

O estudo

Ao todo, 13.398 pessoas participaram no estudo, cerca de 11,7% acima do número previsto inicialmente.

O estudo, feito em 102 municípios do continente e das ilhas, realizou-se entre 8 de setembro e 14 de outubro. O objetivo foi obter a estimativa do quão comum é a prevalência do novo coronavírus, orientar medidas de controlo, como distanciamento social ou exposição de risco, e monitorizar a evolução da imunidade de grupo.

O Painel Serológico Nacional foi desenvolvido pelo Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes em parceria com a Sociedade Francisco Manuel dos Santos e o grupo Jerónimo Martins, contando ainda com o apoio institucional da PORDATA.