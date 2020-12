Vacina contra a covid-19. "Casos adversos são muito raros" 

Fátima Ventura explica o porquê do processo para encontrar uma vacina contra a covid-19 ter sido tão rápido, garantindo que não se saltaram etapas, mas sim reformularam-se.

Um dos motivos do tempo recorde foi o facto de já haver "muito trabalho feito" na investigação de outros coronavírus. A diretora da Unidade de Avaliação Científica no Infarmed explica que esta primeira parte, que costuma demorar alguns anos a "sair cá para fora", já estava adiantada.

"E a partir do momento em que se conheceu o genoma do vírus, foi usar a tecnologia que já se tinha e pô-la ao serviço desta vacina"

Fátima Ventura esclarece que todas as regras foram seguidas para a vacina da Pfizer e que os critérios usados foram os mesmo do que nos outros medicamentos.

"Apenas trabalhámos com outros calendários, com um esforço muito grande de todas as autoridades (...) São muitas cabeças a avaliar a mesma documentação. Levámos menos tempo, mas não cortamos etapas."