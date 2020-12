Covid-19. Profissionais do Curry Cabral, Estefânia e S. João serão os primeiros a ser vacinados

Deverá arrancar no dia 27 o plano de vacinação contra a covid-19 em Portugal. Os primeiros a receberem a vacina deverão ser os profissionais de saúde dos hospitais Curry Cabral, Estefânia e São João porque, afinal, vão chegar menos vacinas do que o previsto.

Portugal vai receber menos um milhão de vacinas do que o previsto

A Pfizer anunciou que, afinal, vai entregar menos 246 mil vacinas do que o previsto nesta primeira fase. As 9.750 doses que deverão chegar a Portugal na próxima semana em plena quadra natalícia vão permitir vacinar para já apenas profissionais de saúde.

Ao todo Portugal vai receber 2,8 milhões de doses no primeiro trimestre, menos um milhão em relação ao plano inicial. Um corte de 20% no fornecimento da Pfizer a que se junta também uma redução de 60% da AstraZeneca equivalente a 865 mil doses.

No terceiro trimestre, Portugal receberá o maior número de doses das cinco farmacêuticas - mais de 8 milhões - e só em 2022 é que toda a população estará vacinada. Prevê-se, no entanto, que já durante o verão seja atingida a tão ambicionada imunidade de grupo, com cerca de 60% da população vacinada.

Os primeiros a ser vacinados

O plano de vacinação contra a covid-19 deverá arrancar a 27 de dezembro. Os primeiros a receberem a vacina serão os profissionais de instituições que estão na linha da frente. Ao que a SIC apurou, os primeiros a serem vacinados serão os profissionais do Curry Cabral e a Estefânia, em Lisboa, e do São João, no Porto.

As previsões do Governo apontam para 21 mil profissionais de saúde vacinados até ao final de março.

Entretanto, o Governo fez saber que os utentes do Serviço Nacional de Saúde vão ser contactados por SMS para dizerem se querem ou não ser vacinados. Se disserem que sim, recebem novo SMS para agendamento da data, local e hora. Se não responderam serão contatados por chamada telefónica.