Há portugueses impedidos de embarcar no Reino Unido desde que foram impostas restrições aos voos.

Portugal está, no entanto, a permitir, a entrada de portugueses e residentes no país com testes negativos à covid-19.

Todos os outros não podem, por agora, entrar em território nacional.

A decisão serve para diminuir o risco de importação para Portugal da nova variante do vírus detetada no Reino Unido.